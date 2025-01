Copa SP de Futebol Júnior - Pela 2ª rodada da Copinha, o São José-RS venceu ontem o Comercial, por 2 a 0, enquanto Juventude x América-RN não havia encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, o Inter busca uma recuperação ao enfrentar o Barra-SC, às 13h. Mercado da bola - Flamengo e Cruzeiro avançaram na negociação e ficaram mais perto de sacramentar a venda do zagueiro Fabrício Bruno. O Rubro-Negro receberá em torno de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% de maneira fixa. Ainda há bônus em caso de metas batidas. James Rodríguez - Após uma passagem frustrante pelo São Paulo, o meia colombiano rescindiu com Rayo Vallecano, da Espanha, e pode aparecer no futebol argentino. O Boca Juniors pode ser seu destino. Tênis - O brasileiro João Fonseca foi convocado ontem para integrar a equipe nacional em confronto da Copa Davis, entre os dias 1º e 2 de fevereiro. A lista de chamados do capitão Jaime Oncins tem ainda os retornos de Thiago Wild e Matheus Pucinelli. O Brasil enfrentará a França fora de casa, na cidade de Orleans, pela 1ª rodada da classificatória.