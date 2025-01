Empresário de Villasanti revela interesse do Palmeiras e volante pode deixar o Grêmio

Reorganizando a casa a partir da chegada do técnico Gustavo Quinteros, o Grêmio pode perder seu capitão na largada do ano e adicionar mais uma posição à lista de reforços para 2025. Isso porque o volante Villasanti interessa ao Palmeiras, protagonista do mercado nacional com contratações de peso na reta final de dezembro.

Quem confirma a informação é o empresário do jogador, Renato Bittar, em entrevista ao programa “La Gran Jugada”, da rádio paraguaia Pop&Rock, de Assunção, dando conta de que há o interesse em fechar com o alviverde paulista. “Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico (Quinteros) pediu, que ele não saísse. Realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno, mas vamos fazer tudo que for necessário”, destaca Bittar, mirando um acordo.

Valorizado como um dos principais destaques da equipe ao longo dos últimos anos, o meio-campista paraguaio deve custar cerca de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 82 milhões na cotação atual) aos cofres do Porco, em caso de sucesso nas tratativas. Já precisando de alguém para atuar ao lado do camisa 20 — também por isso Quinteros deseja contar com ele —, o Tricolor deverá pesar os prós e contras da saída de seu capitão.

A questão monetária, no entanto, deve falar mais alto. Lidando com o déficit de 2024, os gaúchos precisam fazer caixa e Villasanti é um dos principais nomes para isso. Jovens jogadores como Arezo, Monsalve e Aravena recém chegaram e ainda devem se valorizar.