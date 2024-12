Grêmio se acerta com Gustavo Quinteros, que deve ser anunciado em breve

Depois de quase 20 dias atrás do comandante para 2025, o Grêmio finalmente encontrou o nome para ocupar a casamata. Gustavo Quinteros será o treinador do Tricolor na próxima temporada. Nascido na Argentina e naturalizado boliviano, ele chega ao futebol brasileiro após ser campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, com bagagem de seleção boliviana e equatoriana nas costas. Ainda sem a confirmação oficial, já que o contrato não está assinado, o treinador de 59 anos estava em negociações para renovar o contrato no país vizinho, mas cedeu ao interesse gremista por conta do projeto esportivo.