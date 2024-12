Após desacerto com o Grêmio, Pedro Caixinha é anunciado pelo Santos

O Santos anunciou Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, como seu novo técnico, na tarde desta segunda-feira (23). O anúncio foi feito pelo novo CEO do clube, Pedro Martins, ex-diretor de futebol do Botafogo. O dirigente também foi apresentado no cargo pelo presidente santista, Marcelo Teixeira. Tanto o CEO quanto o novo treinador assinaram contrato até o fim de 2026.

"Escolher treinador é uma operação complexa. O nome despertou muita atenção e dialoga com a ambição, o desejo e a visão do Santos. O projeto de futebol transcende ganhar o próximo jogo. Pedro Caixinha entendeu o que o presidente está vendo lá na frente e essa foi a prioridade total desde que eu fechei com o Santos", afirmou Pedro Martins.

O técnico português negociou com o Grêmio antes de ser anunciado pelo Peixe. O campeão da Série B do Campeonato Brasileiro também cogitou Luís Castro, Renato Portaluppi e Gustavo Quinteros, após a saída de Fabio Carille. O anúncio do novo técnico demorou mais de um mês.

"Os desafios dessa gestão são construir uma visão de futuro e uma identidade que vai dialogar com a modernidade. Operacionalizar essa visão de futuro fez total sentido para mim. Deixar de ser diretor de futebol para sentar nessa cadeira (de CEO) é mais do que um desafio para mim", afirmou Pedro Martins.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que todas as prioridades do clube em 2024 foram alcançadas. "Fizemos um planejamento rápido para Paulista e disputamos título (perdeu a final para o Palmeiras), com isso alcançamos vaga na Copa do Brasil. Depois conseguimos acesso para Série A e título da competição (Série B)", afirmou antes de anunciar Martins.