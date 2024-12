Grêmio e Pedro Caixinha recuam em negociação e português não deve assumir a equipe

Conforme informou o jornalista Diego Dantas, do O Globo, Grêmio e Pedro Caixinha tiveram um retrocesso na negociação para que o português assumisse o comando da equipe gaúcha e, agora, a tendência é que ele não seja contratado. Com as bases salariais já acertadas, o treinador que esteve à frente do Bragantino até outubro deu para trás no acordo por conta do descumprimento de algumas clausulas por parte do Tricolor, que deverá retornar ao mercado atrás de um novo comandante para suprir a saída de Renato Portaluppi.

As negociações por Caixinha ganharam força na quarta e o desenrolar da história previa o anúncio para esta sexta-feira (20) ou no final de semana. Embora não haja nenhuma confirmação por parte dos envolvidos, tudo indica que as tratativas estão encerradas, resultando em mais um atraso na preparação para a temporada 2025.