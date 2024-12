Corinthians vai estrear na Libertadores contra time da Venezuela

A Conmebol realizou nesta quinta-feira (19), em sua sede, em Luque, no Paraguai, o sorteio das fases preliminares da Libertadores da América. Foi definido, assim, o caminho de Corinthians e Bahia, que precisarão superar dois adversários cada um para chegar até a fase de grupos.

O time paulista, esperançoso pelo final de ano positivo sob a estrela do atacante Memphis, terá pela frente a Universidad Central, da Venezuela. Por ter melhor ranking, começará a disputa fora de casa, em Caracas, e decidirá a vaga em São Paulo. Se sobreviver, enfrentará o vencedor do confronto do Barcelona de Guyaquil, do Equador, com o ganhador de um embate da etapa anterior entre um representante da Bolívia a ser definido e o El Nacional, também do Equador.

LEIA MAIS: Caixinha se aproxima ainda mais para ser o novo técnico do Grêmio

Já o Bahia vai enfrentar um representante da Bolívia que ainda será conhecido, também com a vantagem de jogar a segunda partida em seus domínios. Na sequência, em caso de sucesso, medirá forças com a equipe que avançar do embate entre o Boston River, do Uruguai, e o Ñublense, do Chile.

A fase de estreia dos brasileiros está prevista para as semanas de 19 e 26 de fevereiro. A etapa seguinte, na qual serão conhecidos os últimos classificados à etapa de grupos, ocorrerá nas semanas de 5 e 12 de março. O chaveamento posterior será estabelecido em um novo sorteio, também em Luque.

Já estão garantidos na fase de grupos seis clubes brasileiros. São eles o Botafogo, atual campeão, o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, e quatro times classificados via Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo.

LEIA MAIS: Galvão Bueno negocia com a Band para ser a voz da Fórmula 1 em 2025

Confira a tabela das três fases preliminares da Libertadores

Fase 1

E1 Representante da Bolívia x El Nacional-EQU

E2 Nacional-PAR x Alianza Lima-PER

E3 Monagas-VEN x Defensor Sporting-URU

Fase 2

C1 Deportes Iquique-CHI x Santa Fe-COL

C2 Representante da Bolívia x Bahia

C3 E3 x Cerro Porteño-PAR

C4 E1 x Barcelona-EQU

C5 Universidad Central-VEN x Corinthians

C6 Representante da Colômbia x Melgar-PER

C7 Boston River-URU x Ñublense-CHI

C8 E2 x Boca Juniors-ARG

Fase 3

G1 C1 x C8

G2 C3 x C7

G3 C3 x C6

G4 C4 x C5