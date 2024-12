Thiago Maia, do Inter, ganha prêmio Fair Play por ajuda nas enchentes

O volante Thiago Maia, do Inter, recebeu o prêmio Fair Play, da Fifa, durante a cerimônia do The Best, nesta terça-feira (17), no Qatar. O atleta colorado foi premiado pelas ajudas nas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele colaborou diretamente durante a tragédia, em maio de 2024.

O meio-campista foi um dos jogadores que enfrentou a água para ajudar moradores. Ele viralizou em um vídeo onde carregava uma mulher nas costas durante uma operação de resgate. O prêmio Fair Play é concedido pela Fifa por atitudes exemplares dentro ou fora de campo. Ele pode ser conquistado por um jogador, equipe, árbitro, técnico ou torcida.

"Não me sinto um herói. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a amar o próximo. Eu acordei e falei que não podia ficar em casa, as pessoas precisavam de mim. Após as enchentes, eu quis parar de jogar futebol, fiquei muito afetado psicologicamente, mas faria tudo de novo", disse Maia.

A conquista do meio-campista é a segunda seguida envolvendo o Brasil. Na última edição, a seleção brasileira recebeu o prêmio por causa da campanha antirracismo feita após os casos envolvendo Vini Júnior. A votação é feita por um grupo de especialistas selecionados pela Fifa.