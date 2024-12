Ranking da CBF tem vice da Libertadores e 'pai de Ceni' nos lanternas

A versão de 2025 do Ranking Nacional de Clubes, divulgada nesta sexta-feira (13) pela CBF, traz times como Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians no top 10. A parte inferior da lista, no entanto, tem nomes bastante conhecidos no cenário nacional.

Vice-campeão da Libertadores em 2002, o São Caetano está entre os últimos 15 colocados. Já a equipe do ABC paulista, que viveu um período de glórias no início do século, foi rebaixada para a Série A4 do Campeonato Paulista e vive o fundo do poço de sua história. A equipe ocupa o 224° lugar e caiu 29 posições em relação ao ranking do ano passado. O Azulão soma apenas 51 pontos na lista.

O Sinop, time que revelou Rogério Ceni para o futebol, está empatado com os paulistas. O clube de Mato Grosso disputa a 2ª divisão do estadual e, apesar de não ter perdido pontos, desabou 31 colocações de 2024 para 2025. O fim da lista da CBF reúne outros times famosos, como a Cabofriense (RJ) e Pelotas (RS). A lanterna está com o Barbalha (CE), que ocupava a antepenúltima posição na última lista.

O ranking só traz clubes que disputaram alguma competição nacional nas últimas cinco temporadas, mesmo que apenas por um jogo, como no caso da Copa do Brasil. Há times espalhados pelo país, portanto, que não chegam a fazer parte do levantamento.

Veja os últimos 15 colocados do Ranking da CBF:

223° lugar - Goiânia: 64 pontos (-20 posições)

224° lugar - São Caetano: 51 pontos (-29 posições)

224° lugar - Cabofriense: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Pelotas: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Nacional (PR): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Tubarão: 51 pontos (-31 posições)

224° lugar - Vitória da Conquista: 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Jaciobá (AL): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Sinop: 51 pontos (-31 posições)

224° lugar - Atlético (PB): 51 pontos (-20 posições)

224° lugar - Baré (RR): 51 pontos (-20 posições)

235° lugar - Santa Cruz (RS): 50 pontos (-14 posições)

236° lugar - Aquidauanense (MS): 45 pontos (-21 posições)

237° lugar - Santana (AP): 20 pontos (-2 posições)

238° lugar - Barbalha (CE): 15 pontos (-3 posições)

Veja os 10 primeiros:

- Flamengo (16.996 pontos)

- São Paulo (14.832 pontos)

- Palmeiras (14.536 pontos)

- Corinthians (13.802 pontos)

- Atlético-MG (13.713 pontos)

- Athletico-PR (13.464 pontos)

- Fluminense (12.058 pontos)

- Botafogo (11.652 pontos)

- Fortaleza (11.616 pontos)

- Grêmio (11.531 pontos)