Depois de cinco anos, Lance de Craque volta a campo em Caxias do Sul

Esse sábado (14) marcará o retorno de um evento que é gigante de diversas formas. Trata-se do Lance de Craque, jogo beneficente organizado por D'Alessandro que, neste ano, chegará na sua 7ª edição. Na ocasião, um time montado pelo ídolo colorado duelará com outro selecionada por Nenê, embaixador escolhido para este ano. Em uma tarde que promete muita diversão e entretenimento, as duas equipes serão formadas por estrelas do esporte e celebridades.