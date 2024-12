Botafogo sucumbe à maratona e amarga queda precoce na Copa Intercontinental

Terminou, nesta quarta-feira (11), o sonho do Botafogo de chegar à conquista do inédito título mundial. Em sua estreia na Copa Intercontinental, o time da estrela solitária acabou superado pelo Pachuca, do México, por 3 a 0, e deu adeus à competição logo na fase de quartas de final, no Estádio 974, em Doha, no Catar. Essa é a primeira edição em que o campeão da Libertadores entra no torneio duas fases antes da decisão. Até 2023, tanto o vencedor da Liga dos Campeões como o ganhador da principal competição de clubes da América do Sul entravam na semifinal.

Além de tornar mais difícil a jornada de equipes sul-americanas, a mudança promovida pela Fifa colocou o campeão europeu direto na final. No formato antigo, a pior campanha de um sul-americano na competição foi a do Palmeiras, em 2021, ano em que o time alviverde acabou com o quarto lugar.

Os outros quatro times do continente, que também foram derrotados nas semifinais — Inter (2010), Atlético-MG (2013), Atlético Nacional-COL (2016) e River Plate-ARG (2018) —, ao menos voltaram para casa com uma vitória na bagagem, na disputa pelo terceiro lugar.

Classificado, o Pachuca vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, neste sábado, às 14h, no último play-off antes da decisão, fase para qual o Real Madrid, como representante europeu, classificou-se diretamente.

Com a estreia na competição apenas três dias depois de confirmar a conquista do Brasileirão, os comandados de Artur Jorge entraram desfalcados. Além de Vitinho e Bastos, ausentes por lesão, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada foram poupados.

Sem o balançar das redes no primeiro tempo, a etapa complementar ficou marcada por um passeio. Logo aos quatro minutos, Idrissi abriu o placar para os mexicanos. O treinador do time brasileiro tentou ajustar sua equipe com mudanças, mas antes que qualquer troca pudesse fazer efeito, a equipe mexicana chegou ao segundo gol, com Deossa.

Diante da desvantagem, o Botafogo não teve outra alternativa a não ser se lançar ao ataque, mesmo que isso significasse deixar mais espaços na decisão. Foi assim que o atacante Rondón fechou a conta, num contra-ataque, aos 33 minutos.