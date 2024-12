Em coletiva, vice-presidente Antônio Brum anuncia sua saída do Grêmio

No Grêmio, mais uma saída se confirmou na tarde desta segunda-feira (9). Em coletiva de imprensa no CT Luiz Carvalho, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, anunciou que está deixando o Tricolor. De acordo com o dirigente, a decisão se dá em virtude de questões de ordem pessoal e não tem ligação alguma com o desenlace de Renato Portaluppi, que também não fica para 2025, conforme anunciaram as partes, também nesta segunda.

Na ocasião, Brum agradeceu todos os seus companheiros de clube - funcionários, equipe, dirigentes e torcida - e se prontificou a sanar dúvidas. O cartola ocupou o cargo por cerca de um ano e meio, assumindo em julho do ano passado. Antes, trabalhou por oito meses na função de diretor.

Durante a entrevista, o ex-dirigente relembrou seus dois anos de clube e se colocou à disposição do futuro substituto. "Se precisar de mim para tirar dúvidas ou pedir conselhos, é só me chamar", disse Brum. Além disso, ele não deixou de reafirmar sua confiança no presidente Alberto Guerra e reiterar o seu comprometimento com a gestão atual: "apesar de deixar o cargo, estou 100% alinhado com todos".