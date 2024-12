Gabigol marca em sua despedida pelo Flamengo

A melhor parte do empate entre Flamengo e Vitória por 2 a 2 foi mesmo a despedida de Gabigol no Maracanã. Neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes fizeram jogo sem grandes emoções, apesar dos quatro gols. Titular, o atacante roubou a cena em duelo que já não valia mais nada.

O jogo foi de homenagens a Gabigol, que jogou e saiu ovacionado aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante teve mosaico em lembrança aos momentos marcantes dele pelo clube. A arquibancada ficou lotada de camisas, cartazes e outros itens do camisa 99. A torcida hostilizou muito o presidente Rodolfo Landim às vésperas da eleição do clube. Mais de 67 mil pessoas estiveram no estádio.

Do lado adversário, o autor de um dos gols, Alerrandro, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele ficou empatado com Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 tentos.

O Flamengo termina a competição em terceiro lugar, com 70 pontos. A vaga direta na Libertadores foi conquistada com o título da Copa do Brasil. O Vitória vai para a Sul-Americana e fica em 11º, com 47 pontos.

Dentro das quatro linhas, o Flamengo começou devagar e quem aproveitou foi o Vitória. Logo aos 15 minutos, Alerrandro apareceu bem, Rossi saiu mal e o atacante colocou os visitantes na frente para a enorme festa da torcida, que foi em bom número ao Rio de Janeiro. No restante da partida, o Leão chegou poucas vezes e não assustou tanto.

O primeiro tempo foi sonolento e de poucas chances claras. O rubro-negro carioca rondou a área adversária, mas teve dificuldades nas finalizações. Gabigol conseguiu fazer muito pouco e as melhores oportunidades saíram de Wesley e Evertton Araújo. Na arquibancada, a torcida cantava, mas se empolgava mais para enaltecer o camisa 99, pedir o fico e xingar Landim.

O Maracanã viveu seu momento de catarse quando Gabigol fez o gol de empate, aos 13 minutos. Ele saiu correndo até quase a metade do campo para comemorar, a torcida foi à loucura e aumentou o volume nos pedidos para que ele ficasse. "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno" veio em seguida, música que ficou ligada ao jogador.

O Vitória estava disposto a estragar a festa e a segunda etapa foi um pouco mais animada. A partida ainda não ganhou ritmo frenético, mas melhorou. Os visitantes tiveram boas chances no ataque e em uma delas Janderson recolocou o Leão na frente. Pouco depois, Ayrton Lucas fez um bonito gol para empatar tudo novamente. O ponto alto, porém, ficou pela substituição de Gabigol aos 35. Ele abraçou todos os companheiros e saiu muito aplaudido pela torcida, que lotou o Maracanã para vê-lo uma última vez.