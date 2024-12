Brasília quer sediar final da Libertadores 2025, diz presidente da Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou durante o evento de sorteio dos grupos do Mundial de Clubes que recebeu proposta de Brasília para sediar final da Libertadores de 2025. O presidente da entidade revelou que duas cidades demonstraram interesse em ser sedes da final da do torneio continental em 2025. O cartola não mencionou nenhum estádio, mas o Distrito Federal conta apenas com um grande palco capaz de suportar o peso da decisão. Trata-se da Arena BRB Mané Garrincha.

"Até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra", disse Alejandro Domínguez. Ele ainda falou sobre não querer o retorno das finais com dois jogos, e argumentou sobre o jogo único como "justo" para os dois lados.

"A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times", explicou o mandatário.

Desde a decisão por final em jogo único, a última final de Libertadores que aconteceu no Brasil foi em 2023, no Maracanã. Na ocasião, o Fluminense levantou a taça inédita do torneio sobre o Boca Juniors, na vitória por 2 a 1. Três anos antes, Palmeiras e Santos também se enfrentaram no mesmo estádio, e o alviverde levantou seu segundo título da Glória Eterna.