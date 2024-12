Grêmio anuncia festa de despedida para Geromel: veja o que será feito no domingo

Uma grande despedida para um grande ídolo. É disso que se trata a comemoração planejada para domingo (8). Em comunicado oficial, o Grêmio divulgou na manhã desta sexta-feira (6) as ações especiais que serão promovidas para homenagear Pedro Geromel. O duelo contra o Corinthians, para além de consolidar o fim da temporada de 2024, representará o desfecho de uma história icônica. Multicampeão pelo Tricolor, o zagueiro de 39 anos pendurará as chuteiras após uma longa e vitoriosa passagem no clube gaúcho.

Conforme foi informado, máscaras, braçadeiras e adesivos do capitão gremista serão entregues na esplanada da Arena, em tenda que será montada na frente da GrêmioMania MegaStore. Ao final dos 90 minutos, os torcedores que ficarem no estádio poderão acompanhar uma homenagem que será prestada dentro dos gramados. Para completar a cartela dos simbolismos, a ocasião também marcará o último dia de funcionamento da exposição Pedro Geromel - Mito Tricolor.

O zagueiro foi anunciado no final de 2013 e teve, durante a sua trajetória, muitos momentos marcantes. Tendo atuado mais de 400 vezes pelo Tricolor, o atleta encerra a sua carreira com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e sete campeonatos estaduais em seu currículo.