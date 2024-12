Partidas entre seis times paulistas seguirão com torcida única em 2025

Jogos entre os quatro grandes clubes do estado de São Paulo (São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras) além de Guarani e Ponte Preta, seguirão sendo disputados com torcida única. A decisão foi tomada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), atendendo a uma recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP/SP). De acordo com o promotor de Justiça Roberto Bacal, jogos com torcida única, adotados desde 2016, têm apresentado bons resultados. Ele citou como exemplos o aumento do público nos estádios e a diminuição na ocorrência de crimes nas praças esportivas.

"Ao contrário da boa prática referida, os jogos realizados em São Paulo entre grandes equipes e rivais dos Campeonatos Brasileiro e da Copa do Brasil, bem como da Libertadores da América, diante da experiência verificada, tem trazido diversos incidentes de intolerância, violência incontrolável e inadmissível nos dias atuais", escreveu Bacal na recomendação direcionada à FPF. A eficácia da torcida única, contudo, é questionada por especialistas.

Eles apontam que as brigas apenas se deslocaram dos arredores dos estádios para os trajetos de ida e volta de delegações e torcedores. No fim de outubro, torcedores do Cruzeiro foram atacados por membros da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras. O confronto resultou na morte de um torcedor cruzeirense, além de 20 feridos. Já em novembro, em trecho da rodovia Castelo Branco, o ônibus da equipe feminina do Palmeiras foi apedrejado.