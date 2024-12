Inter x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Botafogo às 21h30min desta quarta-feira (4), no Beira-Rio, na última partida em casa da equipe em 2024. Sem chances de título, o Colorado pode estragar a festa do Botafogo, ainda que momentaneamente, deixando para o domingo a definição da taça. A preparação dos gaúchos se encerrou nesta terça, em treino com os portões fechados, no CT Parque Gigante. A transmissão do confronto fica por conta da RBS TV e do Premiere.

O principal reforço do técnico Roger Machado é o atacante Borré. Ele cumpriu suspensão no duelo com o Flamengo, no último domingo, e retorna como titular ao time alvirrubro. Quem volta para o banco de reservas é Valencia, que marcou contra os cariocas. Por outro lado, Vitão, que sentiu dores musculares e foi substituído, é dúvida. Rômulo, em uma crescente técnica, pode ser surpresa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Rômulo); Alan Patrick, Tabata e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Botafogo - Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Alex dos Santos (SC). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Serviço Inter x Botafogo

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (4), às 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;

Ingressos: Com as entradas esgotadas na áreas livres desde segunda-feira, restam bilhetes no setor Coração do Gigante, disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará no dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.