Verstappen barra pressão de Norris, vê adversário punido e leva GP do Qatar

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1 neste domingo (1). O Circuito de Lusail foi palco da 23ª e penúltima etapa da temporada do Mundial da maior categoria do automobilismo. O holandês barrou a pressão de Lando Norris durante a maioria da corrida e, nas últimas 10 voltas, viu o adversário da McLaren sofrer uma punição de 10 segundos. Assim, o atual campeão mundial conduziu até a bandeirada quadriculada com tranquilidade e garantiu sua 63ª vitória na carreira e nona na temporada.

No fim, Lando Norris acabou em 11º. Charles Leclerc foi o segundo colocado e Oscar Piastri completou o pódio. Os pilotos voltam às pistas no próximo fim de semana para a última prova da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. A corrida será no domingo, 8 de dezembro, às 10h (de Brasília), no Circuito de Yas Marina.

Verstappen x Norris antes dos boxes

Verstappen queria ampliar a vantagem na liderança antes de ir aos boxes para a troca de pneus. Norris se manteve firme e forte na perseguição, aumentando o ritmo para diminuir a distância do holandês.

O líder deu tudo o que poderia, afundou o pé no acelerador e ficou 2.6s à frente de Norris na 34ª volta.

Na sétima colocação, Lewis Hamilon teve o pneu dianteiro esquerdo furado lomge dos boxes. O britânico foi ultrapassado por uma série de carros e foi parar na 11ª posição. Carlos Sainz também sofreu o mesmo problema devido a destroços do retrovisor de Albon que caiu na pista e foi atropelado por Bottas.

O safety car entrou na pista para a limpeza dos detritos deixados pela peça do carro de Albon.

Veja o resultado do GP do Qatar

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Zhou Guanyu (Kick Sauber)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Yuki Tsunoda (RB)

14. Lian Lawson (RB)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Nico Hulkenberg (Haas) - não completou

17. Sergio Perez (Red Bull) - não completou

18. Lance Stroll (Aston Martin) - não completou

19. Franco Colapinto (Williams) - não completou

20. Esteban Ocon (Alpine) - não completou.