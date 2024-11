Final da Libertadores: onde assistir e prováveis escalações de Atlético-MG x Botafogo

Valendo a "Gloria Eterna", Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no estádio Monumental de Nuñéz, em Buenos Aires, Argentina, pela grande final da Libertadores da América. O confronto é a oportunidade dos cariocas conquistarem seu primeiro título do torneio, enquanto os mineiros, campeões em 2013, vão atrás do bi. A transmissão fica por conta da Globo e da ESPN.

Antes da bola rolar, a taça será exibida no centro do gramado. Uma dupla de ídolos dos times será a responsável por levá-la até o local: Jairzinho e Diego Tardelli. O lendário Jairzinho, o 'Furacão da Copa' de 1970, teve duas passagens pelo Botafogo: de 1963 a 1974 e em 1981. Fez parte de históricos times ao lado de Nilton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, Gérson e Arlindo. Tardelli atuou pelo Atlético-MG em 2009, 2013 e 2020-2021. Foi um dos destaques no título da Libertadores, ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Fez 112 gols pelo time, em 230 partidas.

Dentro de campo, cada treinador precisará contornar um desfalque de peso. Do lado carioca, Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro Bastos, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no duelo com o Palmeiras, na terça, pelo Brasileirão. Em seu lugar, Adryelson será titular. Do outro lado, Gabriel Milito perdeu Zaracho. O meio-campista tem o mesmo problema muscular e está fora. A tendência é que o comandante argentino opte, portanto, por um esquema com três zagueiros.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG - Everson; Junior Alonso, Battaglia, Lyanco; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Botafogo - John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Thiago Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem: Facundo Tello , auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. No VAR, estará Mauro Vigliano (quarteto argentino).

Serviço Atlético-MG x Botafogo

Local: estádio Monumental de Nuñéz;

Data e hora: sábado (30), às 17h;

Transmissão: Globo e ESPN.