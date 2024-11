Desta vez como titular, Valencia reencontra o Flamengo, sua última vítima pelo Inter

Escolhido pelo técnico Roger Machado para suprir a ausência do suspenso Borré, o equatoriano Enner Valencia estará no comando do ataque colorado no duelo com o Flamengo, neste domingo (1), às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Badalado pela torcida depois de atravessar uma fase de vacas magras com a camisa do Inter, o centroavante segue buscando retomar seu espaço no time titular, e terá, neste final de semana, a oportunidade perfeita para mostrar serviço. Entretanto, a três jogos do fim da temporada, a briga por vaga entre os onze deve ficar para 2025.

LEIA MAIS: Inter treina com grupo completo e Borré deve ser o único desfalque contra o Flamengo

O Rubro-Negro foi a última vítima do jogador de 35 anos, vestindo as cores do clube. No dia 30 de outubro, ele saiu do banco de reservas para evitar a derrota em casa, deixando sua marca aos 44 minutos do segundo tempo e sacramentando o empate em 1 a 1. O confronto era adiado, referente à 17ª rodada do Brasileirão.

Mesmo sem marcar pelo Colorado há mais de um mês, Valencia foi destaque da seleção equatoriana na última Data Fifa, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele marcou duas vezes em duas partidas. Primeiro, na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia. Depois, na vitória por 1 a 0, contra a Colômbia. Este, em especial, foi um golaço. O camisa 13 enfileirou quatro marcadores e bateu rasteiro, no canto do goleiro, para garantir o triunfo.

LEIA MAIS: Rochet garante que o sonho do Inter pelo título brasileiro segue vivo

Dando claros sinais de recuperação, o atacante, apesar do ano conturbado pelo Inter, é o 4º artilheiro da equipe em 2024. São dez gols marcados em 37 oportunidades. Sendo apenas dois no Brasileirão e outros quatro no Gauchão e quatro na Copa do Brasil. À sua frente, está o colombiano Borré, que o desbancou no time titular, com onze, além de Alan Patrick e Wesley, líderes da estatística, com 12.