Em jogo movimentado, Grêmio empata com o Cruzeiro por 1 a 1 no Brasileirão

O Grêmio, em uma partida de várias oportunidades, empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e deu mais um passo em direção a sua permanência na primeira divisão. Em partida válida pela 35ª rodada, o time de Renato Portaluppi conseguiu aproveitar suas chances e deixou o Mineirão com um ponto a mais do que chegou. Esse resultado levou o clube gaúcho a 41 pontos na tabela, escore que, apesar de aumentar sua distância para o Z-4, ainda não impede matematicamente o seu rebaixamento. O clube gaúcho ocupa agora a 14ª posição do campeonato e mantem uma distância de três pontos para a zona da degola. Braithwaite e Matheus Pereira foram os autores dos gols na disputa.

Jogando em sua própria casa, o Cruzeiro dominou o começo do jogo. A primeira etapa foi marcada por uma forte imposição dos mineiros, que controlaram o jogo no meio de campo e, a partir disso, buscaram penetrar a defesa do Tricolor. Essa imposição, contudo, deixou espaços e abriu margem para o crescimento do Grêmio na partida. Ambos clubes, mesmo com posturas diferentes, criaram suas chances e deram perigo para o adversário.

Já aos 2 minutos, nas costas do João Pedro, Marlon bateu cruzado pela esquerda, mas a bola foi aberta demais e acabou na linha de fundo. Em escapada, Aravena devolveu o perigo depois de receber a bola pela esquerda, centralizando entre os defensores e lançando um míssel. Cássio acabou espalmando e a bola acabou nos pés da zaga cruzeirense.

Aos 7, em enfiada, Lautaro apareceu com velocidade entre os zagueiros e deslocou a bola de Marquesín. Para a tristeza da torcida mandante, a finalização estourou o travessão. Os mineiros continuaram pressionando, tentando entrar na área adversária de todas as formas. Entretanto, quem não faz, leva.

Aravena apareceu pela direita, na frente da área, aos 18 minutos, e esticou a bola para João Pedro. O lateral-direito chegou até a linha de fundo com rapidez e cruzou para Braithwaite. O camisa 9, que estava grudado na goleira, colocou a bola no fundo das redes com um toque sutil. O Grêmio saiu na frente, 1 a 0.

A Raposa não se deu por morta. Aos 25, em uma bela jogada coletiva, a bola sobrou para Barreal cara a cara com Marquesín, porém o atacante arrematou para fora, em um chute que tirou tinta da trave esquerda do goleiro gremista. Diante do prejuízo, a pressão do time do mineiro aumentou. O Tricolor, por sua vez, focou-se em aproveitar os espaços cedidos pelo mandante.

Em roubada de bola no meio de campo, Soteldo, pela esquerda, que invadiu a área e escorou para Dodi. O volante, entretanto, apesar da posição privilegiada, chutou para fora. Foi o tipo de lance que podia ter matado o jogo para o Tricolor.

Todavia, não matou. Aos 41, o empate veio. Gabriel Veron, após receber no meio da área, completamente cercado por defensores adversários, fez mágica. Em uma cavadinha certeira, acionou Matheus Pereira pela direita, que bateu cruzado e não deu chance para Marquesín. Tudo igual no Mineirão!

O segundo tempo se construiu no mesmo ritmo. Aos 3, Gabriel Veron apareceu na grande área com velocidade e caiu após toque de Rodrigo Caio, mas o árbitro deixou o jogo seguir. Aos 10, Soteldo chegou até a linha de fundo com dribles rápidos e cruzou. A defesa mineira, no entanto, conseguiu afastar a bola.

William, aos 15, foi até a linha de fundo pela direita, superando Aravena, e cruzou por cima para Lautaro. O atacante, porém, desviou a bola até demais e perdeu a chance. Edenilson, pela direita, lançou para Braithwaite aos 25. O atacante tricolor superou a zaga e subiu sozinho, porém o cabeceio acabou nas mãos de Cássio.

Logo em seguida, em lançamento do meio de campo, Reinaldo apareceu em velocidade pela extremidade esquerda e cruzou para Edenilson. O meia, por sua vez, apareceu embolado entre os zagueiros e finalizou para fora. Aos 43, mais uma vez em jogada coletiva, Tevis foi alçado na área e, mesmo marcado, finalizou pela direita. A bola desviou na zaga e acabou nas mãos de Marquesín.

A reta final da partida foi caracterizada pela insistência da Raposa em se apossar de mais dois pontos na tabela. No entanto, apesar das chegadas forte, o placar final acabou igual ao do primeiro tempo: 1 a 1.

Cruzeiro (1) - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva (Mateus Vital); Álvaro Barreal (Japa), Matheus Pereira e Gabriel Veron (Kenji); Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio (1) - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê) e Villasanti; Aravena (Edenilson), Cristaldo (Monsalve) e Soteldo (Pavón); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Raphael Claus (SP-Fifa).