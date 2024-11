Brasileirão: Palmeiras e Botafogo fazem final antecipada; Inter acompanha de perto

Em uma espécie de final antecipada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30min, pela 36ª rodada, no Allianz Parque. O confronto é entre os líderes da competição, com 70 pontos cada. Quem vencer dispara e fica a dois jogos do título.

A questão é que, logo atrás, vem o Inter. Com 65 pontos, o Colorado também é candidato, mas está distante e pode ver suas chances diminuírem consideravelmente em caso de vitória alviverde. Um empate ou vitória dos cariocas, adversários diretos dos gaúchos na sequência, deixam a disputa em aberto. Nesta rodada, o time de Roger Machado encara o Flamengo, no domingo, no Maracanã.

LEIA MAIS: Inter goleia Bragantino e mantém vivo o sonho do título

O confronto é mais um capítulo de uma rivalidade recente, recheada de polêmicas e farpas trocadas por dirigentes. No ano passado, o Palmeiras alcançou o Botafogo, então líder isolado do Brasileirão, e ficou com um título que parecia estar garantido pelo clube carioca.

Agora, em 2025, a expectativa é de repetir o feito. Três rodadas atrás, o Alvinegro era líder isolado com seis pontos a mais que os paulistas. Entretanto, uma sequência de três empates seguidos evaporou a distância e, hoje, o time do técnico Artur Jorge é vice-líder, por conta do número de vitórias. Além do fator mental, os comandados de Abel Ferreira também contam com o apoio da torcida para assumir a ponta da tabela de maneira isolada.

A provável escalação dos mandantes tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López). Já os visitantes, sem grandes surpresas, devem ir a campo com John; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada e Savarino; Luiz Henrique e Igor Jesus.