Inter: Bisol fala sobre Bernabei, título brasileiro e Gauchão 2025

Falando sobre a boa fase dentro de campo, o mercado de transferências para o início do ano que vem e o novo calendário do Campeonato Gaúcho de 2025, o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, concedeu entrevista coletiva após a reapresentação da equipe, nesta sexta-feira (22), no CT Parque Gigante. O dirigente tratou, principalmente, das necessidades do clube na janela que está por vir, mas também salientou o otimismo interno na briga improvável pelo título do Campeonato Brasileiro.

Tratando como prioridade a manutenção da base do elenco atual para alçar voos maiores em 2025, Bisol atualizou a situação do lateral-esquerdo Bernabei, cujo contrato se encerra no final de ano. Ele está emprestado pelo Celtic, da Escócia, e é tratado como o primeiro grande objetivo para o ano que está por vir.

“O sentimento é positivo, porque quando há boa vontade das partes numa relação negocial, já é meio caminho andando. Quando o atleta externa isso, dentro de um ambiente que é fraterno, acaba facilitando. Claro, tem relações contratuais que por vezes superam os sentimentos. O agente do jogador tem o mesmo desejo. Gostaríamos muito que houvesse a sensibilidade do Celtic também”, salientou.

Questionado sobre a proximidade com o título do Brasileirão, o cartola acredita que o time está evoluindo na briga pela taça: “acho ótimo criar expectativas e acredito que devemos alimentar isso no nosso ambiente. Penso que o título poderá vir se mantivermos o trabalho. A comissão técnica está focada também, o Roger tem falado muito bem e tem mexido com a expectativa do grupo. A expectativa é jogo a jogo, se mantivermos as pontuações, vamos sonhando até o final”.

Ainda sobre a janela de transferências, Bisol foi questionado sobre a importância do Gauchão de 2025. Com o Grêmio perseguindo o octacampeonato estadual e o Inter na luta pela quebra da hegemonia recente do maior rival, o dirigente entende que os clubes podem deixar para trazer alguns jogadores com a competição em curso, como foi o caso de Fernando, Thiago Maia e Borré, que não disputaram a edição deste ano.

“Acho muito improvável de consolidar o que imaginamos em tão pouco tempo. Mas vamos buscar exatamente isso, porque entendemos que essa primeira janela vai completar aquilo que necessitamos”, explica o dirigente, que não descarta chegadas importante na janela da metade do ano, visando o restante da temporada.