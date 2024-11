Neymar revela que lesão ligamentar no joelho era seu maior medo

Neymar afirmou que ficou "mal da cabeça" após ver seu maior medo se tornar realidade. Em outubro de 2023, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, passou por cirurgia e ficou mais de um ano longe dos gramados. O craque detalhou a difícil recuperação no segundo episódio da série 'Os Craques do Campeonato Saudita', da Netflix.

'A lesão que mais me abalou na carreira'

"Meu maior medo desde que comecei era machucar o joelho. Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa. Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse", disse Neymar, para a Netflix.

"Se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado é difícil você voltar depois dessa lesão porque ela mexe com o seu psicológico, mexe com o seu corpo. Eu não tenho mais 20 anos, eu tinha 31 [quando se lesionou]. Então, eu sou um cara muito grato por ter muitos amigos, família e filhos por perto que me motivam.

Minha filha [Mavie] tinha acabado de nascer, tinha um mês de vida e foi uma mistura de emoções, eu estava muito feliz e muito contente, e logo me machuco, então você já começa a pensar em um monte de coisas. Mas o bom é que eu pude ficar pertinho dela quase todos os dias, foi bom para mim, me ajudou e foi meu porto-seguro naquele momento."

Relembre o caso

Neymar se machucou em derrota da seleção brasileira pelas Eliminatórias, contra o Uruguai, em outubro de 2023, e voltou aos gramados em 21 de outubro deste ano. O camisa 10 'reestreou' pelo Al-Hilal em jogo contra o Al-Ain pela Liga dos Campeões asiática.

O brasileiro, porém, sofreu uma lesão na coxa no início de novembro e está novamente afastado. O Al-Hilal informou na época que Neymar teve uma lesão no tendão da coxa e precisaria de quatro a seis semanas para se recuperar. O jogador não retornou à seleção brasileira neste período e pode estar de saída do futebol saudita. Ele tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025.