Eliminatória Sul-Americana - Resultados da 12ª rodada disputada na última terça: Bolívia 2x2 Paraguai, Colômbia 0x1 Equador, Argentina 1x0 Peru, Chile 4x2 Venezuela e Brasil 1x1 Uruguai. Com isso, a seleção brasileira fechou o ano no 5º lugar, com 18 pontos. Seleção brasileira - A imprensa repercutiu de maneira nada positiva o empate em 1 a 1 com o Uruguai na noite de terça-feira. A atuação da equipe de Dorival Júnior foi duramente criticada por diferentes jornais internacionais. "O Brasil voltou a ter apatia futebolística", afirmou o tradicional jornal Olé, da Argentina. O diário Sport, da Espanha, destacou o desempenho de Raphinha na partida, mas disse que a seleção "somou um pobre empate", em um "clássico com muito pouco futebol". Essas foram só algumas das contestações direcionadas ao desempenho canarinho. Tênis - A lenda do esporte, Rafael Nadal se despediu das quadras e deu um discurso emocionado. Na última terça, a Espanha acabou eliminada pela Holanda nas quartas de final da Copa Davis, por 2 a 1, marcando o último duelo do astro espanhol. Comovido, o veterano de 38 anos fez um discurso de agradecimento, onde disse que, apesar dos problemas físicos, ainda gosta de jogar tênis. Fórmula 1 - O Autódromo de Interlagos receberá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro um cinema Drive in onde serão exibidos os dois primeiros episódios da nova minissérie da Netflix, "Senna". A obra terá a estreia no streaming no dia 29. Antes de cada sessão será realizada uma apresentação da Orquestra de Heliópolis que vai executar o "Tema da Vitória", música eternizada pelo piloto. Hipismo - A 65ª edição do Festival Hípico Noturno inicia nesta quinta-feira e se estende até domingo. O tradicional evento será realizado no 4º Regimento de Polícia Montada e distribuirá R$ 65 mil em prêmios, em categorias iniciantes, amadoras e profissionais. Segundo a organização do evento, é previsto para a competição cerca de 300 conjuntos participantes, formados pelo cavalo e cavaleiro, sendo eles tantos civis quanto militares.