CBF quer manter Brasileirão começando mais cedo nos próximos anos

O desenho do calendário 2025, com o Brasileirão começando mais cedo, em março, é algo que a CBF quer manter nos próximos anos. A ideia da entidade é estabelecer como padrão a pausa do campeonato no meio do ano, motivada por competições internacionais de clubes e seleções.

Nos próximos anos, o cenário no meio do ano tem:

- 2025 - Mundial de Clubes

- 2026 - Copa do Mundo

- 2027 - Copa do Mundo Feminina (no Brasil)

- 2028 - Copa América

- 2029 - Mundial de Clubes

- 2030 - Copa do Mundo

Com isso, a gestão atual da CBF entende que não tem como deixar de reproduzir a solução encontrada para 2025. Ano que vem, o Brasileirão começa em 29 de março, termina em 21 de dezembro e isso tudo fez os estaduais se espremerem entre 12 de janeiro e 26 de março. A CBF tratou como novidades relevantes a criação de recesso no meio do ano e também um período de 14 dias para intertemporada, permitindo aos clubes que excursionem fora do Brasil.

Especificamente sobre as competições que geram a paralisação, o Mundial de Clubes tem quatro clubes brasileiros. O que inviabiliza a continuidade da Série A. Na Copa do Mundo, os campeonatos nacionais também são obrigados a parar, como já é de praxe.

Já no Mundial Feminino, o compromisso é da própria CBF, já que o Brasil é país-sede. Os principais estádios estarão a serviço da Fifa e a CBF assinou um documento no qual se compromete a deixar que a Copa feminina seja a única competição em curso, para que não haja concorrência ou desvio de foco. Em 2028, volta a Copa América, cujo conflito com o Brasileirão gerou danos em 2024, ao longo de nove rodadas do Brasileirão.

Nos anos seguintes, Mundial de Clubes e Copa do Mundo replicarão o cenário do ciclo anterior pelo menos até 2030. No cenário político, o atual mandato de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF termina em 2026. Ele pode se reeleger para o período até 2030, o que facilitaria o plano de sustentação das ideias para o calendário.