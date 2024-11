Venezuela x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta à ativa na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira visita a Venezuela, nesta quinta-feira (14), às 18h, em Maturín, pela 11ª rodada da competição, no Estádio Monumental de Maturín. Em 4º lugar, o Brasil quer os três pontos para seguir subindo na tabela e se afastar da área de perda da vaga no Mundial. Seis equipes se classificam direto, enquanto o 7º colocado vai para a repescagem. A transmissão fica por conta da RBS TV e do SporTV.

Com o desfalque de Rodrygo e Neymar, o atacante Raphinha, do Barcelona, será o responsável por vestir a lendária camisa 10 canarinha. Voando na temporada, ele assume o protagonismo do time comandado pelo técnico Dorival Júnior, ao lado do badalado Vinicius Júnior, astro do Real Madrid. O triunfo seria o terceiro seguido na competição, depois de bater Chile e Peru, na última Data Fifa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Venezuela - Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez, Cásseres e Herrera; Savarino, Machís e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Brasil - Éderson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem: Andrés Rojas, auxiliado por David Fuentes e Miguel Roldan. VAR: John Perdomo (quarteto colombiano).

Serviço Venezuela x Brasil

Local: Estádio Monumental de Maturín;

Data e hora: quinta-feira (14), às 18h;

Transmissão: RBS TV e do SporTV.