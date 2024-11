Veja o que pode ocorrer com a Arena MRV após caos na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG será denunciado no STJD por causa dos atos de violência na final da Copa do Brasil. O clube pode receber sanções que vão de multa a perda de manda de campo, além de ter a Arena MRV interditada. O Atlético deverá ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir" confusões no estádio. O artigo cita desordens, invasão de campo e lançamento de objetos no gramado.

A punição é multa de R$ 100 a 100 mil e também pode implicar em perda de mando de campo de um a dez jogos. A perda do mando ocorre em casos graves em que há "prejuízo ao andamento do evento esportivo". A interdição da Arena MRV pode ocorrer se for comprovada uma falta de infraestrutura adequada, conforme previsto no artigo 211. Além da interdição, pode ser estabelecida multa de R$ 100 a 100 mil.

"A interdição do estádio é uma penalidade que se aplica quando a decisão impõe exigências que precisarão ser cumpridas antes da reabertura da praça desportiva. Ela somente será solicitada se a análise em curso demonstrar que a Arena MRV não tem infraestrutura para garantir a segurança das partidas", disse Paulo Dantas, procurador-geral do STJD.

CONFUSÃO RELATADA NA SÚMULA

O árbitro Raphael Claus registrou na súmula que bombas foram arremessadas no gramado, vindas da arquibancada onde estava a torcida mandante, em quatro momentos diferentes: aos 9 minutos, aos 49, aos 50 e aos 52 minutos de jogo. Os artefatos explodiram próximos aos jogadores. Copos plásticos também foram lançados em quatro situações.

A partida ficou paralisada por sete minutos após o gol do Flamengo por invasão de torcedor e "diversos objetos" atirados no campo. Os itens também foram arremessados pela torcida do Atlético na direção dos jogadores e na área técnica da equipe visitante. O homem que invadiu o gramado foi contido e retirado por seguranças. Ainda teve laser no rosto do goleiro Rossi. O flamenguista foi alvo dos feixes de luz aos 12 e aos 50 minutos da partida.

Depois do apito final, também houve uma tentativa de invasão "ostensiva" de torcedores do time da casa antes do início da premiação. Claus escreveu que a ação foi contida pela segurança privada com posterior auxílio da Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral. O Flamengo venceu por 1 a 0 e foi coroado pentacampeão da Copa do Brasil. O Galo emitiu nota e disse que vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores e prestou suporte completo ao fotojornalista.