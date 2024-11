Flamengo vence o Atlético-MG e se sagra campeão da Copa do Brasil

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Depois de perder a final do ano passado, para o São Paulo, o Rubro-Negro não viu o filme se repetir em 2024. Sob o comando do técnico Filipe Luís, a equipe foi amplamente superior ao Atlético-MG na soma dos confrontos e, neste domingo (10), venceu o por 1 a 0, na Arena MRV, garantindo a taça com o placar agregado de 4 a 1, após a vitória na ida, no Rio de Janeiro.

O duelo foi truncado. Com dois gols de vantagem desde o início, os visitantes entraram em campo sabendo administrar a situação. Mesmo pressionados, souberam se defender e, inclusive, foram mais perigosos ao longo dos 90 minutos, explorando o contra-ataque.

Com o zero persistindo até a reta final, o único tento do dia saiu de um escape de Gonzalo Plata, aos 37 minutos do segundo tempo, que passou por um único marcador e, cara a cara com Everson, encobriu o goleiro atleticano. No lance anterior, Alan Kardec perdeu a chance de abrir o placar em um rebuliço que terminou com ele livre, sem goleiro, furando a bola.

Com o jogo resolvido, a confusão se instaurou. Em um primeiro momento, Gabigol, que já havia sido substituído, se desentendeu com o adversário após a comemoração. A paralisação, no entanto, se deu pela postura da torcida, que arremessou objeto e estourou bombas próximo aos atletas do Flamengo.

Já nos acréscimos, mais uma bomba foi arremessada, na direção de Rossi. Dentro de campo, o goleiro argentino foi menos exigido do que o esperado. Por outro lado, Everson, do Galo, fez belas defesas, parando Wesley, David Luiz e Bruno Henrique nas chances de maior expressão.

Antes de erguer a taça, Gabigol deu entrevista dentro do gramado e foi polêmico. Primeiro, criticou Tite, citando que ele "não o respeitava como jogador". Depois, anunciou que não fica no clube no ano que vem. Ele citou rusgas com a diretoria, mas garantiu que sai feliz e com carinho pelos companheiros e, principalmente, a torcida.

Atlético-MG (0) Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alisson), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana (Rubens); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Flamengo (1) Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Fabricio Bruno) e Gerson; Michael (Gonzalo Plata) e Gabigol (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Raphael Claus.