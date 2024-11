Vinicius Júnior perdeu a bola de ouro para Rodri por 41 pontos

A revista France Football vai divulgar, neste sábado (9), os detalhes da votação que deu ao volante espanhol Rodri a Bola de Ouro por seu desempenho na temporada 2023/24, mas adiantou alguns dados na véspera, entre eles a pontuação total dos dois primeiros colocados. O vencedor teve vantagem de 41 pontos sobre o brasileiro Vinicius Junior: 1.170 a 1.129.

O contestado prêmio foi definido pelos votos de jornalistas de 99 nacionalidades - um de cada país dos cem primeiros lugares no ranking da Fifa, menos a Síria, que não votou. Cada membro do júri listava dez jogadores, por ordem de preferência, com 15 pontos para o primeiro, 12 para o segundo e, na sequência, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1.

Nove atletas constaram em ao menos uma lista como o melhor do ano. Além dos dois primeiros colocados, foram apontados como número um o inglês Jude Bellingham (5 jornalistas), o espanhol Dani Carvajal (4), o alemão Toni Kroos (2), o francês Kylian Mbappé (1), o norueguês Erling Haaland (1), o argentino Lautaro Martínez (1) e o nigeriano Ademola Lookman (1).

O vencedor Rodri não constou nem entre os dez nas relações apresentadas por cinco jurados. Já Vinicius Junior foi excluído da lista de três jornalistas. Não houve grande consenso entre os votantes, uma vez que nenhum deles mandou os cinco primeiros na ordem que teve a pontuação final: Rodri, Vinicius Junior, Bellingham, Carvajal e Haaland.

O resultado foi bastante contestado pelos torcedores do Brasil, que esperavam um triunfo de Vinicius Junior, e pelo Real Madrid, que venceu a última Champions League com o atacante como destaque. Ciente de que o atleta não levaria o troféu, o clube cancelou o voo que levaria sua delegação a Paris para a cerimônia, no último dia 28, o que gerou momentos de constrangimento.