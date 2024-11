Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta sexta-feira (8), às 21h30min, o Grêmio enfrentará o Palmeiras de Abel Ferreira longe dos gramados da Arena. Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, o Tricolor jogará no Allianz Parque, em São Paulo, com a pretensão de arrancar pontos do vice-líder. O clube gaúcho ocupa a 11ª posição e tem 39 pontos, cinco a mais do que o Athletico-PR, que abre o Z-4 com 34, mas um jogo a menos. Se vencer, dependendo de resultados paralelos, pode ultrapassar o Atlético-MG na tabela. Já em caso de derrota, pode perder até três colocações e flertar com a zona da degola.

Ambas equipes chegam no jogo com objetivos bem traçados no campeonato. O time de Renato Portaluppi, após um primeiro turno muito abaixo das expectativas, mira garantir os tão sonhados 45 pontos e confirmar uma vaga na Sul-Americana. O Verdão, por sua vez, alimenta o sonho de alcançar o líder Botafogo e se sagrar campeão brasileiro.

Renato apostará em um esquema defensivo para o confronto. Em busca de um forte poder de marcação, o técnico optará por uma entrada de meio-campo volumosa e sacrificará a função de meia articulador. Dodi, Villasanti e Edenilson protegerão a zaga e serão a ponte entre o restante do time e o campo de ataque. Falando do setor ofensivo, o Grêmio pretende agredir o adversário por meio de contra-ataques em velocidade, com Soteldo e Aravena explorando as pontas e o camisa 9, Braithwaite, centralizado entre eles. A defesa gremista deve se manter a mesma das últimas partidas.

LEIA MAIS: Kannemann passará por nova cirurgia e não joga mais em 2024

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras - Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Edenilson; Soteldo, Aravena e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por auxílio Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa).

SERVIÇO PALMEIRAS X GRÊMIO

Local: Allianz Parque;

Data e hora: sexta-feira (8), às 21h30min;

Transmissão: Premiere e Sportv.