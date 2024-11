Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A noite desta sexta-feira (1) promete o reencontro dos Tricolores depois do embate pelas oitavas de final da Libertadores. O Grêmio entra em campo às 21h30min, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. As duas equipes vivem situações semelhantes na competição: ambas buscam escapar da zona de rebaixamento e confirmar uma reabilitação na classificação. O tricolor gaúcho ocupa a 11ª posição da tabela e, se vencer, pode passar o Atlético-MG e se afastar significativamente do Z-4.

Dentro das quatro linhas, há várias dúvidas sobre a forma como o time de Renato Portaluppi vai ser montado. No meio de campo, Aravena, Soteldo e Edenilson disputam duas vagas. A decisão dependerá da presença de três ou quatro atacantes no esquema. Outra dúvida que se coloca para o enfrentamento é o armador: Monsalve ou Cristaldo. O que não é dúvida é a volância, que terá Dodi retornando para a sua posição após cumprir suspensão. O restante do time gremista deve ser o mesmo do jogo contra o Atlético-GO no último sábado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Soteldo, Monsalve (Cristaldo) e Aravena (Edenilson); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Vitão, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem - Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Rafael Traci (SC).

SERVIÇO GRÊMIO X ATLÉTICO-GO

Local: Maracanã;

Data e hora: sexta-feira (1), às 21h;

Transmissão: Premiere e Sportv.