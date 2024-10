GP de F-1 deve gerar impacto de R$ 2 bilhões na economia de São Paulo

O GP de São Paulo de Fórmula 1 deve gerar um impacto econômico de R$ 2 bilhões na capital paulista neste ano. A estimativa, feita pela Prefeitura, supera a cifra de R$ 1,64 bilhão alcançada em 2023. O GP será realizado no próximo fim de semana no Autódromo de Interlagos - os carros vão para a pista a partir da manhã de sexta-feira (1º) para o único treino livre da etapa.

As cifras de impacto econômico se baseiam na expectativa de público para este ano. A organização do GP projeta um novo recorde, superando os 267 mil fãs de automobilismo que compareceram a Interlagos ao longo dos três dias do evento no ano passado. Foi o terceiro recorde consecutivo de público no GP brasileiro.

Os fãs de F-1 presentes na cidade geram movimentação econômica na cidade ao frequentarem hotéis, restaurantes, bares e demais serviços oferecidos pela maior capital do País. De acordo com a Prefeitura, o público que frequentou o autódromo em 2023 movimentou R$ 973,8 milhões durante o fim de semana. A própria organização do GP, além de patrocínios, transmissão e mídia, alcançaram R$ 663,8 milhões no ano passado, somando R$ 1,64 bilhão.

A projeção é de um aumento de 21% sobre a movimentação econômica do ano passado, atingindo o valor de R$ 2 bilhões. Se a cifra for confirmada por pesquisa futura, será um novo recorde, superando o número histórico de 2023. A Prefeitura acredita que, neste ano ,os turistas vão superar o consumo médio de R$ 4.689,00 por pessoa registrado em 2023, de acordo com pesquisa de perfil do público, realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos (OTE), da São Paulo Turismo (SPTuris).

"O GP de São Paulo tem um destaque natural na estratégia de atrair público do interior paulista, outros Estados e exterior por meio dos eventos. Trata-se de um turista fiel, que consome produtos e serviços da cidade, aquecendo de forma democrática diversos setores econômicos e, como consequência, tendo impacto social positivo por meio da geração e manutenção de empregos. Eventos e turismo são atividades de mão de obra intensiva", afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa da Prefeitura.