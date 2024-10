Com boicote do Real Madrid, Rodri recebe a Bola de Ouro em Paris

A cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela France Football, reconheceu, nesta segunda-feira (28), o volante Rodri, do Manchester City, como o melhor jogador da temporada 2023/2024. O resultado surpreendeu o público futebolístico, que via Vinicius Júnior como o favorito para receber o prêmio. Na temporada passada, o brasileiro, em 49 partidas, anotou 26 gols e 11 assistências, sendo decisivo na campanha vitoriosa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Indignados com a decisão da entidade, Vinicius Júnior e Real Madrid se ausentaram da cerimônia.

Na mesma ocasião, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico. O italiano desbancou outros cinco finalistas e conquistou o prêmio, porém não compareceu ao evento para retirar por determinação da diretoria do clube merengue.

O Troféu Kopa, por sua vez, foi dado o Lamine Yamal, espanhol de apenas 17 anos. O prêmio em questão reconhece o melhor jogador sub-21 do mundo. Destaque pelo Barcelona e pela Espanha, Yamal desbancou nomes como Savinho, Garnacho, Pau Cubarsi, Arda Guller, Konaté, Mainoo, João Neves, Mathys Tel e Wayne Zaire-Emery. Já Dibu Martínez, por sua vez, faturou o Troféu Yashin. O prêmio diz respeito ao melhor goleiro do mundo na última temporada europeia. O argentino do Aston Villa, que já havia ganhado na categoria na edição passada, superou outros nove concorrentes.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor do mundo. A meio-campista de 26 anos fatura a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Pelo Barcelona, ela venceu a última edição da Liga dos Campeões e ficou em 4º nas Olimpíadas pela Espanha. As brasileiras Gabi Portilho e Tarciane ficaram em 18º e 23º, respectivamente. Emma Hayes, do Chelsea, faturou o prêmio de melhor treinadora. Arthur Elias, da seleção brasileira, ficou na terceira colocação.