Como é a votação da Bola de Ouro? Vini Jr. concorre, mas não deve ganhar

O brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, é um dos candidatos a ganhar a Bola de Ouro neste ano. Mas a ausência dele e da delegação do Real Madrid na cerimônia em Paris indica que o atacante não será o vencedor. Em tese, por causa da decisão dos eleitores.

A definição da Bola de Ouro é feita pelo voto de jornalistas dos 100 países com melhor colocação no ranking da Fifa. Existe uma pré-lista feita por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da revista France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo é o do prêmio masculino, e Nadine Kessler, do feminino.

Os votantes escolhem 10 jogadores e a colocação deles rende pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, nesta ordem. A soma dos votos determina o vencedor. A organizadora do prêmio diz que os votantes precisam considerar "desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante"; "desempenhos e conquistas da equipe"; e "classe e jogo limpo". Há outras categorias: melhor goleiro (Troféu Yashin), melhor jogador sub-21 (Troféu Kopa) e melhor técnico, além do Clube do Ano. A cerimônia está marcada para às 16h desta segunda-feira (28).