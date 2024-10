Virtualmente rebaixado, Atlético-GO comunica saída do técnico Umberto Louzer

Virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO anunciou a demissão do técnico Umberto Louzer na manhã desta terça-feira (29). Em comunicado, o clube informou que o time será comandado pela comissão permanente, encabeçada pelo auxiliar Anderson Gomes, até o fim da competição.

"O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Umberto Louzer. O clube seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro sob o comando da comissão técnica permanente", diz o texto divulgado pelo clube. Com uma campanha bem abaixo do esperado, e sofrendo pressão por parte da torcida, Umberto Louzer deixou o comando da equipe profissional por divergências com a diretoria.

Ele chegou no começo de agosto e fez 11 partidas, com três vitórias, um empate e sete derrotas. No último sábado, perdeu para o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre (RS). A derrota para os gaúchos manteve o time na lanterna da competição com 22 pontos, cinco a menos do que o 19º colocado Cuiabá (27). Com 34 pontos, o Athlético-PR (16º) é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.