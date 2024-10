Dibu Martínez vence Troféu Yashin e reconhecido como melhor goleiro do mundo

Dibu Martínez faturou, na tarde desta segunda (28), na cerimônia do Bola de Ouro, o Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do mundo na última temporada europeia (2023/2024). O evento ocorreu em Paris. O argentino do Aston Villa, que já havia ganhado o prêmio na edição passada, superou outros nove concorrentes: Diogo Costa (Porto), Gianluigi Donnaruma (PSG), Andriy Lunin (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Mike Maignan (Milan), Unai Simón (Athletic Bilbao), Emiliano Martínez (Aston Villa) e Yann Sommer (Inter de Milão)

O prêmio, criado em 2019, não teve brasileiros no top 10 pela primeira vez; Alisson e Ederson chegaram à lista final nas outras edições, mas ficaram longe do troféu nesta cerimônia. "É uma honra estar aqui de novo e sou muito grato por tudo, pelo gol do Lautaro na final da Copa América... Gostaria de agradecer ao Aston Villa e aos técnicos, que são muito exigentes. Me lembro dos meus sonhos quando era criança, de querer evoluir... Os títulos individuais vêm depois dos títulos de equipe", declarou Dibu Martínez, ao receber o prêmio de Lautaro Martínez.