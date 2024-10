Com apenas 17 anos, Yamal é eleito melhor sub-21 e leva Troféu Kopa

Lamine Yamal não precisou de muito tempo no futebol para ser protagonista entre os profissionais. Depois de brilhar no título da Espanha na última Eurocopa, o atacante de 17 anos ganhou o Troféu Kopa, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. O troféu faz parte do Bola de Ouro, ocorrido nesta segunda (28) em Paris e organizado pela France Football.

O jovem do Barcelona desbancou nomes como o brasileiro Savinho, que também aparecia no páreo. A lista final ainda tinha Garnacho, Pau Cubarsi, Arda Guller, Konaté, Mainoo, João Neves, Mathys Tel e Wayne Zaire-Emery. A votação foi construída a partir de ex-vencedores do Bola de Ouro, ou seja, apenas astros do futebol deram seus palpites nesta categoria. Nos prêmios de melhores atletas no contexto geral, jornalistas formaram o júri.

LEIA MAIS: Técnicos medalhistas em Paris têm premiação divulgada pelo CPB

"Estou muito orgulhoso de receber esse prêmio. Queria agradecer os meus pais porque me apoiam desde sempre. Gostaria de agradecer aos jogadores e técnicos. Dedico esse prêmio a todo mundo e ao Barcelona", disse Yamal, ao receber o prêmio.