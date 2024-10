Técnicos medalhistas em Paris têm premiação divulgada pelo CPB

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, nesta sexta-feira (25), quais serão as premiações dos técnicos de atletas medalhistas nos Jogos de Paris, realizadosentre agosto e setembro deste ano. Os prêmios em dinheiro para os atletas já haviam sido confirmados antes mesmo da realização do evento.Os técnicos de atletas que ganharam o ouro, seja em provas individuais ou coletivas, receberão R$ 30 mil. A prata renderá R$ 20 mil e o bronze, R$ 10 mil. Há ainda uma premiação extra para os casos em que os comandados conquistaram mais de um pódio. Um ouro adicional resulta em mais R$ 10 mil de premiação. No caso de mais uma prata, a quantia subirá R$ 5 mil e cada bronze a mais, R$ 2.500.O presidente do CPB, Mizael Conrado, destacou a importância dos técnicos na melhor campanha realizada pelo Brasil em uma edição de Jogos Paralímpicos. Foram 89 medalhas (um recorde para o país), sendo 25 ouros (outro recorde), 26 pratas e 38 bronzes. O país terminou em quinto no quadro geral de medalhas, melhor posição na história."Para reconhecer e celebrar o esforço de cada treinador, planejamos essa premiação especial para todos os técnicos que contribuíram para esse sucesso. Os treinadores foram e têm sido fundamentais na preparação e na motivação de nossos atletas", disse Conrado, em declaração ao site do CPB.