Favoritos são eliminados nas quartas de final em Viena e na Basileia

O sonho de Alexander Zverev e Andrey Rublev fecharem a semana com mais um título no currículo chegou ao fim nesta sexta-feira (25). Principais cabeças de chave em Viena e na Basileia, respectivamente, ambos foram eliminados nas quartas de final.

Com a ausência do atual campeão Jannik Sinner, o terceiro do mundo Zverev era o principal candidato a erguer o troféu em Viena, onde foi campeão em 2021. E o cabeça de chave 1 vinha fazendo uma campanha sem sustos, com boas vitórias por 2 a 0.

Nesta sexta-feira (25), porém, o alemão não soube aproveitar o bom momento e acabou cedendo a virada para Lorenzo Musetti depois de fazer tranquilos 6 a 2 no primeiro set. O italiano fechou o segundo set no tie-break, com 7/6 (7/5) e, com início arrasador de 3 a 0 na parcial decisiva, se garantiu na semifinal com 6 a 4. "É uma vitória muito grande na minha carreira, porque o Sasha adora jogar aqui, nesta quadra, nessas condições. Mas, depois do primeiro set, estava me sentindo bem e hoje mostrei isso", celebrou Musetti. O seu próximo rival será o inglês Jack Draper.

A queda de Zverev não foi a única surpresa do dia no tênis mundial. Na Basileia, na Suíça, foram logo dois resultados surpreendentes. O principal cabeça de chave, o russo Andrey Rublev, se despediu com 7/5, 6/7 (3/7) e 6/4 para o norte-americano Ben Shelton, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas mais uma vez falhou na tentativa de voltar a uma semifinal de torneio, o que não acontece há mais de quatro meses.

Desde Gstaad, na Suíça, em julho, que o grego não alcança a semifinal de uma competição. Tinha a chance nesta sexta, mas sequer chegou perto. Diante do prodígio francês Arthur Fils, não conseguiu se impor e deu adeus com 7/6 (7/3) e 6/3. Já o dinamarquês Holger Rune confirmou o favoritismo ao anotar 6/2 e 6/4 no belga David Goffin.