Grêmio anuncia assinatura do primeiro contrato profissional de Gabriel Mec

Visando a proteção de seu principal ativo para os próximos anos, o Grêmio firmou, nesta quinta-feira (34), o primeiro contrato profissional de Gabriel Mec. O jovem de 16 anos, que permanece nas categorias de base, firmou vínculo com o clube até o final de agosto de 2027. A expectativa é que a promessa passe a ser utilizada no grupo principal a partir do ano que vem. Recentemente, o Chelsea, da Inglaterra, demonstrou interesse no atleta.

O presidente tricolor, Alberto Guerra, esteve presente na assinatura do contrato. Em 2023, Mec passou a integrar a categoria sub-20, uma acima de sua idade, e dispotou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa FGF. Nesta última, o grupo contou, em alguns momentos, com atletas pouco utilizados no time principal, como Rodrigo Caio e Diego Costa, que agregam em experiência.

Confira um trecho da nota oficial emitida pelo Grêmio

O Grêmio formalizou a assinatura do primeiro contrato profissional com o atacante Gabriel Mec, da Base Gremista, na tarde desta quinta-feira, 24. O vínculo entre o atleta e o Clube será até o final de agosto de 2027.

O atleta foi recebido no gabinete presidencial pelo mandatário do Grêmio, Alberto Guerra, e pelo diretor das categorias de base Diego Martignoni, que entregaram uma camisa personalizada com a nova data de vínculo junto ao Tricolor.

"É uma sensação incrível assinar o meu primeiro contrato profissional. É mais um sonho realizado. Acredito que tudo que passei valeu a pena e, agora, é seguir trabalhando, me dedicando e dando meu melhor para dar muito orgulho para este Clube e esta torcida", declarou Gabriel Mec.