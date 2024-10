Finais da Copa do Brasil coincidem com Enem, e secretários de Educação pedem alteração à CBF

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) pediu, nesta quinta-feira (24), à CBF, a alteração dos horários das partidas da final da Copa do Brasil, marcadas para as mesmas datas do Enem --dias 3 e 10 de novembro. Atlético-MG e Flamengo decidem o título da competição.

O Conselho afirma que a coincidência das datas pode trazer problemas no deslocamento e no ambiente para a realização do exame pelos candidatos, com congestionamentos e agitação de torcedores perto dos locais de prova. As partidas entre Flamengo e Atlético Mineiro ocorrerão no Maracanã, no Rio de Janeiro, e na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O pedido do Consed foi feito no mesmo dia do sorteio dos mandos de campo da final, que definiu na tarde desta quinta que o Atlético Mineiro decidirá a final dentro de casa, no dia 10, o segundo dia da prova do Enem.

"Reconhecemos a relevância tanto do Enem quanto da final entre Flamengo e Atlético-MG, um dos maiores momentos do calendário esportivo nacional. No entanto, essa coincidência de datas, especialmente nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, pode acarretar dificuldades logísticas para os participante", diz trecho da nota.

O Consed solicitou que fossem avaliadas alternativas para evitar prejuízos, como a revisão das datas ou dos horários dos jogos. Neste ano, o Enem teve 4,3 milhões de inscritos no país. No primeiro dia, serão realizadas as questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Na semana seguinte, são feitas as objetivas de ciências naturais e matemática.

Os portões dos locais de aplicação da prova serão abertos às 12h, com término previsto para 19h e 18h30. Os jogos, por sua vez, ainda não têm horário definido, embora, pela grade de TV, espera-se o agendamento para as 16h. Há mais de 288 mil pessoas inscritas na prova no Rio de Janeiro. Esse número é ainda maior em Minas Gerais, com 393 mil inscrições.

Dados preliminares relativos à logística e à segurança do Enem 2024 apontam que os inscritos confirmados neste ano farão as provas em cerca de 10 mil locais, como escolas e faculdades, que abrigam cerca de 140 mil salas.

"O conselho reforça seu compromisso com a educação e o futuro dos estudantes brasileiros, e confia que as autoridades envolvidas considerarão medidas que garantam o equilíbrio entre esses dois eventos de grande relevância nacional", finaliza a carta. A reportagem procurou a CBF, mas não houve resposta até a publicação do texto.