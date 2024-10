Deyverson destrói River, e Atlético-MG abre vantagem na final da Libertadores

O Atlético-MG fez valer seu hino: jogou com muita raça e amor diante de um desnorteado River Plate, vibrou com alegria ao atropelar os argentinos por 3 a 0 dentro de uma lotada Arena MRV e encaminhou sua vaga na final da Libertadores na noite desta terça-feira (22).

Deyverson deu um verdadeiro show e destruiu os comandados de Marcelo Gallardo. O atacante teve um gol anulado, abriu contagem com um golaço na etapa inicial, infernizou os adversários e, no 2° tempo, balançou as redes novamente. Ele coroou uma noite mais do que especial ao dar assistência para Paulinho fechar o placar e manter o Galo imortal na atual edição do torneio: dois gols e uma assistência do camisa 9.



Brasileiros e argentinos decidem, de fato, a vaga na final na próxima terça (29). O duelo, desta vez, será realizado no Monumental de Núñez. O Atlético-MG pode perder até por dois gols de diferença para avançar à final. Já o River precisa devolver os 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.

Na decisão, o ganhador deste duelo vai enfrentar Botafogo ou Peñarol.



O JOGO



O 1° tempo teve muita tensão, 18 faltas e estrela de Deyverson brilhando. Em meio a um jogo truncado, o atacante foi o protagonista de ponta a ponta nos 45 minutos iniciais: ele balançou as redes em lance anulado, marcou o gol que de fato abriu o placar logo depois e se envolveu em diferentes bate-bocas com os defensores do River. O camisa 9 chegou a discutir até com Borja, seu ex-companheiro de clube nos tempos de Palmeiras, no início do intervalo.



Na etapa final, o Atlético-MG nocauteou o adversário com Deyverson, que fez mais um e deu assistência para Paulinho fechar o placar três minutos depois. Dominado, o time de Marcelo Gallardo murchou após os gols e quase não ameaçou a meta defendida por Everson até o apito final de Jesús Valenzuela.



GOLS E DESTAQUES



Deyverson alegra, mas árbitro revolta torcida. O jogo começou para lá de quente na Arena MRV, que explodiu de tensão logo aos quatro minutos: após escanteio de Scarpa, Junior Alonso desviou de cabeça e Deyverson, impedido, balançou as redes. A arbitragem assinalou a irregularidade, mas virou alvo de reclamação dos atleticanos por considerar "bola na mão", e não "mão na bola", de um defensor do River antes de o atacante finalizar. O momento ainda teve Hulk e Borja trocando empurrões.



Deyverson desconcerta e, agora sim, faz estádio explodir. A estrela do centroavante brilhou, para valer, aos 21 minutos, quando Lyanco deu um belo lançamento ainda do campo de defesa de um proativo Atlético-MG. Hulk, com a malandragem em dia, trombou com Pezzella, e a bola sobrou limpa para Deyverson, que deixou o goleiro Armani estirado com um lindo drible de corpo e tocou para o gol vazio: 1 a 0.



Faltas (e farpas) travam o ritmo. O River até esboçou alguns ataques após ser vazado, mas se deparou diante de um Galo aguerrido e sem qualquer vergonha de parar o duelo, se necessário, com faltas. Sem espaço e com pressa, os argentinos se irritaram e também abusaram das divididas, dando trabalho para Jesús Valenzuela — ex-companheiros de Palmeiras, Deyverson e Borja tiveram uma ríspida discussão já no intervalo.



Galo ao ataque. O 2° tempo teve os donos da casa causando perigo duas vezes em 10 minutos. Primeiro, Deyverson concluiu cruzamento de Scarpa com uma cabeçada para fora, e depois o próprio meio-campista fez Armani trabalhar em um chute da ponta direita da área.



Gallardo, insatisfeito, mexe. Incomodado com a falta de criação de sua equipe, o técnico do River optou por sacar seus três meio-campistas de uma vez logo depois dos ataques mineiros: Fonseca, Simón, Nacho Fernández saíram para as entradas de Villagra, Meza e o ex-Fluminense Lanzini.



Deyver(show) aumenta. Letal, o Atlético-MG aumentou com... Deyverson. O centroavante mostrou faro de atacante ao se infiltrar entre os zagueiros, aproveitou lindo passe em diagonal de Arana e, com extrema categoria, bateu cruzado sem dar qualquer esperança para Armani defender: 2 a 0.



Paulinho incendeia Arena MRV. A festa em Belo Horizonte ficou completa três minutos depois com Paulinho. O atacante recebeu passe açucarado de Deyverson, finalizou de chapa e contou com um leve desvio de González Pirez para estufar as redes, novamente, de um desnorteado River Plate antes do apito final: 3 a 0.



FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3x0 RIVER PLATE



ATLÉTICO-MG

Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson (Otávio). Técnico: Gabriel Milito



RIVER PLATE

Armani; Bustos, González Pirez, Pezzella, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Fonseca (Villagra), Simón (Meza) e Nacho Fernández (Lanzini); Colidio (Bareiro) e Borja (Solari). Técnico: Marcelo Gallardo



Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHI)

Público: 44.870

Cartões amarelos: Fausto Vera (CAM); Colidio, Bustos, Enzo Díaz, Bareiro (RIV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Deyverson (CAM), aos 21 min do 1° tempo e aos 25 min do 2° tempo; Paulinho (CAM), aos 28 min do 2° tempo