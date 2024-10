Médico da seleção brasileira avaliou Neymar antes do jogo de volta ao futebol

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, esteve in loco para avaliar Neymar antes do retorno do jogador aos gramados, pelo Al Hilal, nesta segunda-feira (21). Lasmar foi quem fez a cirurgia para correção do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo do atleta - e de outras lesões adjacentes, como a do menisco.

O médico do Atlético-MG e da seleção fez consultas periódicas com Neymar e viajou para dar um olhar final antes da concretização do retorno aos jogos, pouco mais de um ano após a lesão. Sem questões clínicas como obstáculo, quem está ao redor de Neymar considera que o foco agora é recuperar a melhor condição física e técnica.

A viagem de Lasmar para ver Neymar foi mais pela relação pessoal entre os dois e não uma "missão oficial" da CBF. A comissão técnica da seleção brasileira ainda avalia junto à diretoria da entidade a possibilidade de viajar para ver o craque, com um viés mais técnico de observação e não só de saúde. Mas isso não está confirmado.

Neymar teve cerca de meia hora em campo diante do Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. Deu um chute a gol -muito perigoso-, acertou quatro passes e deu uma caneta. A atuação dele na vitória por 5 a 4 foi prejudicada porque o Al Hilal teve um jogador expulso instantes depois de o camisa 10 entrar.

A seleção brasileira adota cautela em relação à chance de convocação do camisa 10 para a Data Fifa de novembro. Uma estimativa é que a lista seja divulgada em 1º de novembro. Os próximos jogos do Brasil são contra Venezuela e Uruguai.