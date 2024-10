Real renasce e busca virada sobre o Dortmund com três gols de Vini Jr.

O Santiago Bernabéu, de novo, foi palco de uma noite típica do Real Madrid e de Vini Jr. na Champions League. A equipe espanhola viu o Borussia Dortmund abrir 2 a 0, mas buscou a virada por 5 a 2 na etapa final, nesta terça-feira (22), em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Malen e Gittens colocaram o Borussia Dortmund na frente. Os dois marcaram em um intervalo de apenas três minutos ao longo do primeiro tempo. Vini Jr foi o nome do jogo. O brasileiro marcou três gols na virada faltando menos de uma semana para a premiação da Bola de Ouro, que acontecerá na próxima segunda-feira (28). Lucas Vázquez e Rüdiger completaram a vitória.

Rodrygo deixou a partida com uma lesão. O camisa 11 sentiu um problema após dar a assistência para Lucas Vázquez virar a partida. A partida marcou o reencontro entre os times após a final da última temporada. Naquela ocasião, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e ficou com o título da competição. As duas equipes voltam a campo pelo Champions League no dia 5 de novembro, às 16h (de Brasília). O Real Madrid recebe o Milan, enquanto o Borussia Dortmund, também em casa, encara o Sturm Graz. Os dois duelos são válidos pela quarta rodada.

O primeiro tempo teve 30 minutos de marasmo e 15 de loucura. A partida parecia se arrastar para um 0 a 0 morno na ida para o intervalo, com dois times se anulando em campo, mas tudo mudou quando, a partir dos 30, Malen e Gittens fizeram dois gols para o Borussia Dortmund e colocaram fogo na partida. O Real passou da tranquilidade ao desespero, mas, mesmo assim, encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos alemães e, quando conseguiu, parou duas vezes no travessão.

A magia do Real Madrid na Champions League apareceu no segundo tempo e puniu o Dortmund. Em vantagem, a equipe alemã recuou na etapa final, e o preço foi caro. Na mesma moeda, o Real Madrid devolveu os dois gols sofridos em menos tempo: dois minutos. A partir do empate, a pressão madrilenha só aumentou, e os visitantes se seguraram até onde conseguiram. Não foi o suficiente. Lucas Vázquez virou e levou o Bernabéu à loucura. Vini Jr, em seguida, matou o duelo logo.