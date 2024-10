Ancelotti mantém esquema no Real Madrid e descarta mudar função de Mbappé

O técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre o desempenho do Real Madrid neste início de temporada e pediu calma aos jornalistas em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (21). De olho no jogo com o Borussia Dortumund, que acontece nesta terça, às 16h, pela Liga dos Campeões, ele descartou mudar a forma de o time atuar.

"Prefiro que o Mbappé marque gols do que ajude na marcação na saída de bola do adversário. O Bellingham mudou de posição outro dia. Pensávamos que na direita poderia achar mais espaços. Mas vamos continuar nessa linha", afirmou o treinador.

Com 50% de aproveitamento em duas rodadas (vitória sobre o Stuttgart e derrota para Lille), o treinador italiano comentou sobre o que pensa em relação à parte tática do Real Madrid. "Estamos trabalhando no ajuste da linha defesa. Todo o nosso trabalho consiste em ter uma equipe compacta. Temos que trabalhar isso como equipe. Falta solidez ao time no meio-campo. Mas é evidente que ainda não estamos 100% fisicamente", comentou.

Na entrevista, ele comentou sobre o rival alemão e disse esperar uma partida bastante difícil. "O Borussia mudou de treinador e tem peças novas em seu elenco. Eles têm uma ideia de jogo intensa, é um adversário que exige muito em campo", comentou.

Ancelotti não deu sinais sobre a escalação. No entanto, ele admitiu ter soluções para tentar vencer a partida. E pelas declarações, o veterano Modric pode ser uma importante opção. "O Modric é um jogador único no futebol, com uma experiência espetacular. Não posso dizer se ele vai ser titular, mas espero contar com ele para continuar nos ajudando, quer comece como titular ou não."

Com 100% de aproveitamento em duas rodadas, o Borussia vem de uma expressiva goleada de 7 a 1 sobre o Celtic. O confronto desta terça-feira está marcado para 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.