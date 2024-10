Dupla Gre-Nal se mobiliza pela reconstrução da educação no RS

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (18), o Inter e o Grêmio, juntamente com a Arena do Grêmio e a Brio, anunciaram sua participação no “Crie o Impossível”. Buscando estimular os estudantes da rede pública a acreditarem nos seus sonhos e no poder do ensino, o projeto teve sua 5ª edição confirmada pelos representantes das instituições. O evento será realizado no estádio Beira-Rio, dia 21 de novembro.

A iniciativa foi idealizada pela ONG Embaixadores da Educação e trabalha, no momento atual, para recuperar a educação no Rio Grande do Sul. Com o intuito de inspirar 10 mil alunos do ensino médio, o evento promete ser, concomitantemente, “a maior sala de aula aberta do mundo” e o “dia mais inspirador da vida do estudante”, pelas palavras de Guilhermina Alves, CEO da ONG.

Diante da situação calamitosa vivida no Rio Grande do Sul, o projeto vem promovendo aulas de reforço online e caravanas com aulas presenciais por todo o estado. “A gente sabe o poder de uma oportunidade”, disse Guilhermina durante a coletiva.

A doação de kits de conectividade para escolas afetadas, com internet, projetores, computadores e outros acessórios, também é um plano da instituição. Agora, com a confirmação do evento, a necessidade de recursos para viabilizar essas medidas é iminente. Sabendo disso, os principais times do RS compraram a briga.

O público será incentivado a fazer doações para a ONG pela chave PIX [email protected]. O projeto Doe Gols, da SportTV, também entrou na brincadeira e doará 100 livros para cada gol marcado no clássico. Durante o Gre-Nal, visando divulgar a causa, os jogadores das duas equipes usarão patches comemorativos do "Crie o Impossível".

Por fim, leilões solidários com as camisetas dos jogadores da dupla também estão sendo promovidos para arrecadar fundos. Os lances iniciaram às 11h desta sexta-feira e devem ser feitos pela plataforma Play for a Cause.

Giovane Zanardo, CEO do Inter, destacou a importância dessa ação conjunta. “Educação é o veículo para transformar a sociedade. Estamos falando do Rio Grande do Sul de amanhã.” Para além disso, Zanardo afirmou que “quando se tem um sonho, é preciso que se acredite nesse sonho” e garantiu que o evento sediado no Beira-Rio trará esse ideal em seu cerne.

Durante a coletiva, Márcio Ramos, CEO do Grêmio, compactuou com as declarações do rival, apontando para a “necessidade de se reconstruir o futuro do RS”. Na visão de Márcio, a ação do dia 21 de novembro não resolverá o problema da educação, mas trará os holofotes para a questão.