GP de São Paulo de F-1 fará homenagem a Senna com McLaren histórica em Interlagos

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 também vai homenagear Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos em maio. Na edição deste ano da corrida brasileira, a ser realizada entre os dias 1º e 3 de novembro, o GP vai colocar o histórico carro MP4/5B da McLaren, de cores branca e vermelha, na pista do Autódromo de Interlagos.

A homenagem vai receber o nome de "Senna Sempre" e conta com uma parceria com a Honda e a McLaren, que vão trazer para o Brasil o carro original com o qual o tricampeão mundial faturou o título da temporada 1990. O modelo MP4/5B vai dar uma volta na pista paulistana ao som do "tema da vitória", no fim de semana do GP.

De acordo com a organização da etapa brasileira da F-1, o piloto que conduzirá o carro já foi definido. Mas sua identidade só será conhecida no momento da homenagem.

"Após essa volta na pista, o MP4/5B será posicionado próximo à área de boxes, onde ficará em exibição para o público que participará do Pit Lane Walk, no caminho para a área. Essa visitação exclusiva permitirá que os espectadores vejam esse ícone da história da Fórmula 1, revivendo momentos marcantes da carreira de Ayrton Senna", informou o GP de São Paulo.

LEIA MAIS: CazéTV confirma transmissão de jogos da LFU no Brasileirão 2025

Como parte da homenagem, a organização da corrida convocou os torcedores a comparecerem a Interlagos vestindo roupas nas cores verde e amarelo, como parte do grande evento.

Uma das parcerias de maior sucesso na história da F-1, a trajetória conjunta da McLaren com a Honda brilhou nas pistas da categoria entre os anos de 1988 e 1992. Neste período, a equipe britânica faturou 44 das 80 corridas disputadas. Também neste intervalo, Senna conquistou seus três títulos mundiais pela equipe.