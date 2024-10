Chile x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho na recuperação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira visita o Chile, nesta quinta-feira (10), às 21h, no Estádio Nacional de Santiago, pela 9ª rodada da competição. Ocupando a 5ª colocação na tabela, a equipe do técnico Dorival Júnior corre contra o prejuízo do início instável, no qual foram somadas três vitórias, um empate e quatro derrotas. A transmissão fica por conta da RBS TV e do SporTV.

LEIA MAIS: Seleção brasileira esboça mudanças no time para o duelo contra o Chile

Para este confronto, o comandante canarinho terá o desfalque de cinco jogadores cortados desde a convocação. Os lesionados Alisson, Éder Militão, Bremer, Guilherme Arana e Bremer são as baixas da vez. A principal surpresa é Igor Jesus, que desbanca Endrick no comando do ataque. O centroavante do Botafogo foi escolhido pela característica de pivô, crucial para o estilo de jogo de Dorival.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chile - Cortes; Loyola, Maripán, Kuscevic e Galdames; Echeverría, Pulgar, Dávila, Palacios e Tapia; Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil - Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Rodrygo. Técnico: Dorival Junior.

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Serviço Chile x Brasil

Local: Estádio Nacional de Santiago, no Chile;

Data e hora: quinta-feira (10), às 21h;

Transmissão: RBS TV e SporTV.