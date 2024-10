Hugo Calderano cai para 6º lugar no ranking mundial do tênis de mesa

As recentes eliminações nas quartas de final de importantes torneios do circuito de tênis de mesa custaram a terceira colocação do ranking para o brasileiro Hugo Calderano. Na nova lista, ele aparece como o primeiro não chinês entre os melhores colocados, na sexta colocação.

Calderano aparece com 4.070 pontos após cair diante do ex-bicampeão olímpico (Rio 2016 e Tóquio, disputado em 2021) Ma Long, nas quartas do Smash China, disputado em Pequim, na semana passada. Foi a sexta derrota do brasileiro para o rival em seis confrontos.

O top 5 agora é todo chinês, com Wang Chuqin sobrando no topo, com 7.825 pontos, seguido por Fan Zhengdong, com 5.083. O terceiro posto agora é de Lin Shigond, que ganhou quatro posições e subiu para 4.965 pontos. Outro que escalou o ranking foi Ma Long, agora o quarto com 4.715 após subir duas colocações, enquanto Liang Jingkun perdeu uma posição, caindo para quinto, com 4.550. A China ainda tem Lin Gaoyuan entre os 10 melhores, que figura em oitavo (2.960).

Depois de Calderano aparece o francês Felix Lebrun, de quem perdeu em duas oportunidades nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com 4.020. O japonês Tomokazu Harimoto é o novo (2.805) e o sueco Truls Moregard o 10º, com 2.630.

No feminino, o domínio também é chinês, com Sun Yingsha em primeiro (10.800 pontos), seguida por Wang Manyu (7.450), Chen Meng (6.170) e Wang Yidi (5.830). A primeira 'intrusa' é a japonesa Hina Hayata, em quinto (3.900). A brasileira Bruna Takahashi subiu seis posições e aparece em 19º, com 1.167 pontos.