Notas esportivas

Série B - Em jogo atrasado da 23ª rodada, o Botafogo-SP encara o Guarani, às 19h. Também ocorre, às 21h, a largada da 31ª rodada, com Paysandu x Chapecoense. Libertadores - A Conmebol confirmou o Monumental de Núñez, a casa do River Plate, em Buenos Aires, como local da decisão do torneio, no dia 30 de novembro. Fifa - O zagueiro italiano Marco Curto pegou um gancho de dez partidas da entidade por fazer um 'suposto' comentário discriminatório contra o atacante sul-coreano Hee Chan Hwang em jogo de pré-temporada entre o Como, da Itália, e o Wolverhampton, da Inglaterra, no mês de julho. Durante o amistoso, o defensor teria comparado o rival ao astro de cinema Jackie Chan, que nasceu em Hong Kong. Iniesta - O meio-campista anunciou sua aposentadoria nesta terça após uma carreira brilhante, repleta de troféus, que durou 24 anos. Aos 40 anos, ele foi o coração do meio-campo da Espanha e do Barcelona durante um período de sucesso contínuo para ambas as equipes no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Barcelona - O ex-atacante Sergio Aguero está processando o clube espanhol por uma dívida no pagamento de seu salário. A informação é dos jornais espanhóis Mundo Deportivo e Marca. O argentino cobra R$ 18 milhões (3 milhões de euros) na Justiça espanhola. O processo foi informado pelo clube em seu relatório financeiro da temporada 2023/24. Aguero afirma que o time catalão deve tal valor pela rescisão do contrato devido à sua aposentadoria por problema cardíaco, em 2021. Justiça - A CPI de Manipulação e Apostas, no Senado, aprovou a convocação de Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, para prestar depoimento. O requerimento foi feito nesta terça-feira, pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que preside a CPI. Ainda não há data marcada para que o Bruno seja ouvido. Tênis - Após estrear com vitória na categoria simples ao bater a americana Madison Keys no Torneio de Wuhan, Beatriz Haddad Maia não teve o mesmo desempenho nas duplas e, ao lado da alemã Laura Siegemund, se despediu da competição na madrugada desta terça-feira (8). Na ocasião, a brasileira e sua dupla perderam para a canadense Leylah Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 7/5 e 10/6.